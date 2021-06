Avviati i lavori per la manutenzione straordinaria della viabilità rurale di Siurgus Donigala. Con una spesa di 150mila euro è prevista la sistemazione di circa sedici chilometri di strade, che fanno parte del secondo stralcio di un progetto generale suddiviso in quattro fasi per un importo complessivo di 600mila euro.

"L’obiettivo è favorire lo sviluppo delle aree rurali, con particolare attenzione al mantenimento delle caratteristiche morfologiche e degli elementi costitutivi del territorio”, dice il sindaco Antonello Perra.

Interventi individuati dall'amministrazione comunale sulla base di una propria scala di priorità che ha tenuto conto del numero di aziende agricole servite e delle condizioni di manutenzione in cui vertono gli stessi percorsi. Verranno eliminate le buche e le sconnessioni del manto stradale causate in particolare dagli eventi piovosi degli ultimi periodi. “Sarà prioritario ripristinare le cunette laterali al fine di assolvere alla propria funzione di regimentazione delle acque piovane – spiega l’assessore all’Agricoltura, Alessandro Atzori –, inoltre i tratti con particolari pendenze, nei quali il dilavamento dell'acqua si porta via il misto di cava, verranno stabilizzati con la messa in opera di pavimentazioni in calcestruzzo”.

© Riproduzione riservata