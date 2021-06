È la ricorrenza più attesa: dopo un anno di stop ai festeggiamenti civili a Siurgus Donigala a fine estate verrà celebrata la festa in onore di Santa Maria. Su iniziativa del parroco don Sergio Girau è stato formato il nuovo Comitato presieduto da Daniela Pudda e composto da ventuno persone che avrà il compito di organizzare la tre giorni di festa, dal 7 al 9 settembre. Alcuni giorni fa è iniziata la questua per le vie del paese: la popolazione sta dimostrando come sempre grande devozione nei confronti della santa.

Nel centro dell’alta Trexenta nel 2020, a causa dell’emergenza sanitaria per il diffondersi del Covid-19, si sono tenuti solamente i riti religiosi. Quest’anno il Comitato di Santa Maria vorrebbe riproporre anche gli appuntamenti civili, ovviamente nel rispetto delle regole anti-contagio.

Secondo la più antica tradizione i festeggiamenti prevedono una suggestiva processione cui partecipano numerosi gli abitanti del paese, i più giovani dei quali portano a spalla gli antichi e pesanti ceri votivi. Sfilano anche i suonatori di launeddas e la banda musicale. Al rito religioso seguono gli appuntamenti civili con gare poetiche e spettacoli musicali.

