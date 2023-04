Sit-in del Comitato per la sicurezza della 130: striscioni sulla rotatoria di Decimomannu davanti all'incrocio per San Sperate.

In pochi e rigorosamente a bordo strada per motivi di sicurezza, i cittadini chiedono che comincino i lavori, attesi ormai da 30 anni, per la messa in sicurezza della strada statale.

Con i suoi incroci a raso e la mancanza di attraversamenti per i pedoni sta diventando scenario di incidenti sempre più frequenti. Solo la scorsa settimana a Elmas è morta una donna di 83 anni. Da un anno i mezzo i lavori, già finanziati, che stavano per partire, sono stati bloccati perché commissariati dalla Regione. Il progetto prevede l'eliminazione di tutti gli incroci a raso e dei semafori di Elmas, Assemini e Decimomannu. I lavori si sono bloccati, dicono i manifestanti, gli incidenti invece non si fermano.

