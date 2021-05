Un 38enne di Settimo San Pietro è stato denunciato a piede libero dai carabinieri di Sinnai per danneggiamento a seguito di querela presentata da una 56enne.

La donna aveva segnalato ai militari il danneggiamento della propria auto, da lì erano scattate le indagini con la visione delle immagini catturate dalla videosorveglianza. Sono quindi emersi elementi a carico del 38enne che, in seguito, ha spiegato di aver agito per motivi di risentimento. Ma la macchina scelta per portare a termine il suo piano era quella sbagliata, e aveva finito per colpire una persona che nemmeno conosceva.

Aveva sfondato il parabrezza e ammaccato pesantemente la fiancata destra dell'auto, provocando un danno da 2-800 euro. In realtà voleva prendere di mira un rivale in amore.

