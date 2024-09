I volontari di Legambiente si sono riuniti al Belvedere di Sinnai per l’appuntamento mensile di “Puliamo il mondo”. Presenti anche la sindaca Maria Barbara Pusceddu, l’assessore Alessio Serra, i consiglieri comunali Sara Falqui e Paolo Usai, e la consigliera uscente della scorsa legislatura, Chiara Cabras.

Raccolti 50 sacchi di rifiuti, differenziati tra secco, vetro e lattine e plastica, messi in sicurezza in un’area riparata dal vento per essere ritirati lunedì mattina dalla Cosir.

«Sono soddisfatta per la partecipazione e per le persone che si stanno avvicinando a questa attività - ha detto l'assessora all'Ambiente e alle Politiche giovanili, Michela Matta - Voglio dire grazie alla presidente del Circolo Su Tzinnibiri, Carla Migoni, per il lavoro di sensibilizzazione. Chiedo che l'area del Belvedere, da dove si ammira uno splendido panorama, sia rispettata da tutti. Una priorità dell’amministrazione è sistemare nell’area dei cestini per la differenziata. Sarà comunque necessario un secondo intervento di pulizia per la bonifica completa dell’area, perché alcuni punti sono ancora da ripulire».

