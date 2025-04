Sono iniziati a Sinnai i lavori per la sistemazione di tratti di marciapiedi particolarmente danneggiati nelle vie Roma, Perra, della Libertà, Caravaggio, Pineta, Iglesias, Sant’Isidoro, Trento e Piazza Funtanalada.

«Nelle aree interessate dai lavori - si legge in un comunicato del Comune - saranno previste delle variazioni della viabilità e delle soste, si cercherà di ridurre, per quanto possibile, gli eventuali disagi e rendere accessibili le aree. Si chiede la consueta collaborazione da parte dei cittadini per la buona riuscita del progetto».

I lavori «dureranno circa 130 giorni, il primo cantiere sarà quello di Via Roma e Via Perra, dove verranno interrotte temporaneamente le soste e ridotte le carreggiate per consentire il corretto transito degli autobus».

© Riproduzione riservata