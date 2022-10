Si è svolto in Municipio a Sinnai un incontro tra i genitori dei ragazzi pendolari residenti nelle frazioni di Tasonis, San Gregorio e Solanas che frequentano la scuola a Villasimius (quelli di Solanas) e Sinnai (quelli residenti a Tasonis e San Gregorio).

All'incontro hanno partecipato con i genitori, la vicesindaca Barbara Pusceddu, l'assessore alla Pubblica istruzione Massimo Leoni e due rappresentanti dell'Associazione "Sinnai 360" (Alessio Serra e Gianluigi Mascia) che hanno propiziato l'incontro dopo precedenti contatti con i familiari dei ragazzi. Tema dell'incontro, la richiesta di uno scuolabus per accompagnare tutti i giorni i ragazzi a scuola.

Prima dell'avvio dell'anno scolastico, il Comune di Sinnai ha proposto, in cambio dello scuolabus, il rimborso delle spese di viaggio alle famiglie dei ragazzi. I problemi sono sorti visto che non tutti avrebbero a disposizione un mezzo per il viaggio o che non tutti hanno la possibilità di accompagnare tutti i giorni i figli nelle rispettive scuole.

Gli esponenti di "Sinnai 360", hanno sostenuto la necessità di riproporre lo scuolabus, sollecitando comunque una soluzione in tempi rapidi del problema. L'assessore Leoni assicura “che si farà di tutto per trovare una soluzione: ci ritroveremo fra una settimana, con la speranza di poter comunicare buone notizie alle stesse famiglie”.

