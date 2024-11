Le manifestazioni dei 40 anni del Masise, l'associazione di Volontariato che unisce i comuni di Sinnai, Maracalagonis e Settimo San Pietro, inizieranno il 7 dicembre prossimo alle 10.30 con la celebrazione di una messa in memoria dei volontari scomparsi in questi lunghi anni.

Nei giorni successivi si terranno altre manifestazioni, legate soprattutto all'ambiente. Il Masise ha operato in questi 40 anni contro gli incendi, in operazioni di emergenza durante alluvioni e terremoti in diverse parti della penisola e persino in interventi di emergenza in Albania e in Romania.

In questi 40 anni i soci del Masise si sono moltiplicati, molti non ci sono più: una grande infinita storia, creata senza grandi clamori, vicino a chi aveva bisogno e a difesa nell'ambiente con la lotta agli incendi.

