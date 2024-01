Secondo appuntamento a Sinnai per liberare la circonvallazione dai rifiuti. Domenica 4 febbraio il ritrovo è previsto per le 10.30 in via della Libertà. Poi i volontari si sposteranno sulla circonvallazione con l'obiettivo ancora una volta di liberare gli spazi pubblici da plastica e rifiuti e lanciare un messaggio alla comunità: «Unendo le forze, è davvero possibile fare la differenza per l’ambiente». L’iniziativa di pulizia ecologica organizzata a Sinnai dall' associazione Plastic Free Onlus, con il patrocinio del Comune, ha visto la partecipazione di venti volontari.

Muniti di guanti e sacchi, i volontari, si sono di divisi in piccoli gruppi per ripulire l’area designata. A dirigere le operazioni Alice Cappai, referente del Comune di Cagliari per la Plastic Free Onlus. Sono stati raccolti 200 chili di materiale plastico, 150 chili di indifferenziata, 80 chili di rifiuti speciali, 600 chili di vetro e lattine.

A Sinnai e in tutto l'hibterland i rifiuti sono presenti non solo nelle periferia ma anche nelle campagne più interno dove continuano ad essere abbandonati rifiuti di ogni genere nonostante che proprio i Comuni dell'hinterland dispongano dell'ecocentro.

© Riproduzione riservata