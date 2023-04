Domani mattina il "MuA Sinnai" sarà impegnato nella pulizia del sito archeologico di Bruncu Mogumu. Grazie all’ampia partecipazione di volontarie e volontari, si procederà con il diserbo dell’area, così da renderla fruibile e valorizzata.

Il programma prevede una passeggiata in un sentiero individuato dal CAI gruppo locale Sinnai e provinciale Cagliari. Il CAI guiderà i partecipanti sulla vetta della Pineta di Sinnai, attraverso le bellezze naturalistiche. Una volta giunti sul sito, la Wudang Kung Fu Institute impegnerà i/le partecipanti in un’attività di risveglio muscolare con esercizi di bioenergetica e taiji. Il resto della mattinata il gruppo sarà impegnato nella pulizia del sito, coordinati dall’archeologa Isabella Atzeni, direttrice del MuA Sinnai.

Questa manifestazione fa parte del progetto triennale "Bruncu Mogumu. Un sito da valorizzare", sostenuto da Fondazione di Sardegna, in collaborazione con Comune di Sinnai, Sardinia to do, Su Tzinnibiri Legambiente Sinnai, CAI gruppo locale Sinnai, CAI provinciale Cagliari, Wudang Kung Fu Sinnai, Associazione Ardesia, Associazione Isula di Kelebek, SABAP Cagliari e Oristano, Forestas.

