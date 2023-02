I carabinieri della stazione di Sinnai in chiesa questa mattina per parlare di truffe e dare consigli agli anziani su come prevenirle ed evitare su subirle. Il maresciallo Diego Maffei, accompagnato da due militari della Stazione, ha scelto la messa delle 8, frequentata soprattutto da anziani.

Hanno occupato un posto tra i banchi della chiesa di Santa Barbara a Sinnai con almeno duecento fedeli. Alla fine della messa celebrata da padre Gabriele Biccai, il maresciallo Maffei è salito sull'altare denunciando proprio il problema delle truffe sempre più frequenti. Di fronte ad una platea attentissima, il sottufficiale ha elencato le più frequenti: persone che con modi gentili, da professionisti, bussano alle case, qualificandosi per dipendenti di enti pubblici, spesso dell'Enel, dell'Inps o di altri enti.

Così il maresciallo Maffei ha portato avanti la sua convincente lezione indicando agli anziani i comportamenti da tenere in queste circostanze. Mai aprire la porta di casa a sconosciuti, mai porre attenzione ad iniziative offerte da sconosciuti che appaiono vantaggiose. Ed ancora non divulgare dati personale relativi alle proprie carte di credito o bancomat; non aprire link contenuti in messaggi inviati da persone sconosciute. Mai consegnare soldi.

Il maresciallo, rivolto ai fedeli, ha aggiunto anche che di fronte a eventi dubbi è necessario contattare immediatamente il Comando Stazione dei carabinieri o il 112. E se necessario rivolgersi al vicino di casa o a familiari per denunciare comportamenti poco convincenti da parte delle persone estranee. Non sono mancate le parole di ringraziamento del parroco padre Gabriele Biccai per il "fuori programma" della prima messa. I fedeli hanno ricevuto anche il "foglietto" messo a disposizione dai carabinieri con i consigli da seguire per evitare di essere raggirati dai truffatori.

