Incidente stradale nel centro abitato di Sinnai: per cause in via di accertamento un'auto è finita contro una utilitaria condotta da una donna. Il conducente della macchina investitrice non si è fermato riuscendo a far perdere le sue tracce.

È stato però individuato dalla Polizia locale con accertamenti condotti dal tenente Franco Orrù, nuovo vice comandante della sede di Polizia locale di Sinnai. Per l'uomo si profila una sanzione amministrativa.

Dai primi accertamenti pare che l'auto investitrice non fosse assicurata. La conducente della macchina investita ha riportato solo contusioni.

