Riduzione del 50 per cento sul canone di affitto per i primi sei anni (su 16) e non solo per i primi tre. È la novità del quarto bando (in fase di predisposizione) per l’assegnazione del campeggio comunale di Costa Rei, dopo i primi tre tentativi andati deserti.

La concessione, della durata di sedici anni, sale da 22,9 a 23,8 milioni di euro. Il canone annuale resta di 180 mila euro, “ma sarà applicata – spiega in una nota l’amministrazione comunale - una riduzione del 50 per cento per i primi sei anni così da permettere al futuro gestore di ammortizzare gli investimenti iniziali.

L'obiettivo, chiarisce il sindaco di Muravera Salvatore Piu, è quello di rendere più appetibile la concessione. Da parte dell’opposizione guidata da Gianfranco Sestu è stato messo in evidenza che “il vero problema è la mancanza ad oggi di interventi di ripristino dal parte del Comune”.

I lavori di ripristino relativi ai danni causati dagli incendi, già finanziati con circa 250mila euro (fondi regionali e comunali), si trovano nella fase esecutiva (comunque in ritardo rispetto alla tabella di marcia) mentre gli investimenti sul miglioramento della struttura sono a carico del futuro concessionario dal momento che - spiega ancora l'amministrazione comunale - vi è una riduzione di 90mila euro sul canone per i primi 6 anni per un totale di 540mila euro.

© Riproduzione riservata