A Tissi sono ufficialmente iniziati i lavori per la costruzione del nuovo ecocentro comunale, un’infrastruttura che promette di trasformare radicalmente la gestione dei rifiuti sul territorio.

Il progetto, finanziato dall’Unione dei Comuni del Coros grazie ai fondi del Pnrr, prevede la realizzazione di un centro moderno e funzionale, pensato per ottimizzare la raccolta differenziata, ridurre gli sprechi e incentivare comportamenti virtuosi tra i cittadini.

Il nuovo ecocentro sarà dotato di aree dedicate al conferimento di rifiuti ingombranti e all’implementazione di tecnologie avanzate per il riciclo. La comunità ha accolto con entusiasmo la notizia, vedendo nel progetto una svolta concreta e un’opportunità per migliorare la gestione dei rifiuti urbani.«Grazie alla sinergia con l’Unione dei Comuni del Coros, stiamo portando avanti un progetto di grande valore per la nostra comunità», ha dichiarato il sindaco durante l'avvio dei lavori. «La scelta di realizzare l’ecocentro vicino al campo di calcio è stata fatta per garantire un facile accesso e sfruttare al meglio le risorse disponibili. Questo è un passo decisivo verso un paese più sostenibile».

Parallelamente alla costruzione dell’ecocentro, si sta implementando il servizio "porta a porta" con un’altra grande innovazione: l’installazione delle Ecoisole Intelligenti, un sistema all’avanguardia che permetterà ai cittadini di conferire i propri rifiuti in modo comodo ed efficiente.Si tratta di raccoglitori modulari e compattanti, distribuiti nelle varie zone del paese e dotati di un sistema di identificazione personalizzato.

Le ecoisole saranno utilizzabili 7 giorni su 7 e 24 ore su 24, garantendo una gestione ottimale dei rifiuti urbani e un monitoraggio accurato della quantità e tipologia di rifiuti conferiti.

«LeEcoisole Intelligenti rappresentano un’innovazione straordinaria per la nostra comunità. Consentiranno di migliorare il servizio di raccolta differenziata, ridurre gli sprechi e incentivare una maggiore consapevolezza ambientale tra i cittadini», ha spiegato il sindaco Gian Maria Budroni. Oltre alla funzione pratica di raccolta, il progetto prevede anche la creazione di una Ecosquare, un’area verde dedicata alla sensibilizzazione ambientale. Qui adulti e bambini potranno partecipare a attività didattiche e laboratori sulla sostenibilità, imparando come ridurre l’impatto ambientale attraverso gesti quotidiani. «Abbiamo voluto creare uno spazio che, potesse diventare un punto di incontro e apprendimento per tutta la comunità», ha sottolineato il sindaco. «Le Ecosquare saranno un luogo dove le persone potranno informarsi e sensibilizzarsi su temi cruciali come il riciclo e la tutela dell’ambiente». A breve saranno organizzati incontri pubblici per presentare il progetto e fornire ai cittadini tutte le informazioni necessarie sull’utilizzo delle Ecoisole Intelligenti e sulla nuova infrastruttura.

