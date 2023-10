Serata di beneficenza a Sinnai dedicata agli animali. Le donazioni non sono mancate: centinaia di chili di alimenti, decine di coperte e accessori. Tanto è arrivato anche al rifugio Amici degli animali dove collaborano diversi volontari sinnaesi.

Durante la manifestazione svoltasi nell'area del Vab nella zona industriale di Sinnai hanno sfilato 54 cani.

L'iniziativa è stata dall'associazione "Evolution Sinnai": «L'obiettivo era quello – dice il presidente Alessio Serra – di portare l' attenzione sull’abbandono e il randagismo, una piaga per la nostra comunità che grava anche sul Comune per 130mila euro l'anno».

Hanno collaborato il Vab Sinnai e l'associazione Sinnai360: «C'è bisogno di queste iniziative – hanno detto il vice presidente Gianluigi Mascia e la segretaria Valeria Spina – : il successo ottenuto dimostra l'attaccamento e l'amore verso gli animali».

La manifestazione è stata presentata da Alessandra Moriconi.

