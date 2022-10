Si è svolta oggi nella pineta di Sinnai la giornata legata alla campagna “Io non rischio” per scoprire cosa si può fare per ridurre il rischio alluvione.

Protagonisti i volontari del Vab Sinnai che hanno esposto anche vecchie foto e articoli di giornali su alluvioni e danni registrati anche nel territorio comunale dalla fine dell'Ottocento.

Una giornata che ha avuto, come ha spiegato il presidente del Vab, Claudio Moriconi l’obiettivo di diffondere la cultura della prevenzione e la conoscenza delle buone pratiche di protezione civile accrescendo al contempo la consapevolezza dei rischi naturali presenti sul nostro territorio. Fondamentale per la Campagna è il ruolo attivo dei cittadini che hanno potuto informarsi e confrontarsi. Una importante occasione per fornire spunti e approfondimenti sui rischi e sui comportamenti utili da adottare per proteggere se stessi e l’ambiente in cui si vive".

La manifestazione si è svolta oggi in Italia in circa 600 Comuni con l’impegno di migliaia di volontari.

“Io non rischio” è stata promossa dal Dipartimento della Protezione Civile con Anpas (Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze), Ingv (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia), Reluis (Rete dei Laboratori Universitari di Ingegneria Sismica), Fondazione Cima (Centro Internazionale in Monitoraggio Ambientale), Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e ANCI, Associazione Nazionale Comuni Italiani.

