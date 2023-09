Organizzato dal gruppo locale Cai, si svolge domani alle 19.30 a Casa Cortis Corrias a Sinnai in via Bonarba 32 un dibattito su "Passare insosservati in montagna" con relatore il naturalista Marco Marrosu – responsabile regionale CAI-Tam.

«La Commissione Centrale per la Tutela dell’Ambiente Montano venne costituita dal Cai nel 1984 ed è impegnata per la tutela dell’ambiente montano e per sviluppare un’adeguata cultura della montagna. La TAM tra i suoi compiti promuove e diffonde la conoscenza dei valori dell’ambiente, delle criticità e della necessità della sua tutela, avvalendosi di adeguate conoscenze e studi per un modello di gestione ambientale sostenibile e compatibile; promuove azioni di informazione, sensibilizzazione e formazione in materia di educazione alla sostenibilità».

In questo momento particolare in cui si parla tanto della fruizione e frequentazione irresponsabile della Montagna (impatto delle attività escursionistiche a piedi o in bicicletta, passaggio di veicoli motorizzati, rifugi che sono diventati locali per feste, ecc.) il Gruppo Locale CAI G.PS. dedica la serata culturale del dopo estate all’esame di tutto ciò che crea disturbo, cambiamenti comportamentali, problematiche di carattere ambientale e culturale della fauna, e di tutto ciò che è sistema montagna.

© Riproduzione riservata