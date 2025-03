Proseguono gli interventi della società ITS Città Metropolitana nel territorio del Comune di Sinnai, nell’ambito dei finanziamenti FSC 2014-2020. Nei giorni scorsi sono stati installati due pannelli a messaggio variabile destinati all’informazione ai cittadini, posizionati nei due principali ingressi del Comune: il primo in Via Roma, presso la rotatoria della Circonvallazione, e il secondo lungo la SP15, in direzione Viale della Libertà.

Grazie a queste nuove apparecchiature, l’Amministrazione Comunale potrà comunicare in tempo reale informazioni su viabilità, cantieri, allerte meteo e altri avvisi di pubblica utilità.

«I pannelli - come informa una nota del Comune - saranno integrati con la nuova piattaforma di gestione attualmente in fase di installazione presso il Comando di Polizia Locale di Sinnai e la sala controllo di ITS Città Metropolitana. L’iniziativa rientra in un più ampio sistema integrato di gestione urbana, che prevede l’implementazione di strumenti avanzati per il monitoraggio del territorio, tra cui telecamere di videosorveglianza, lettori per il rilevamento dei flussi di traffico, centralizzazione semaforica, pannelli di allerta meteo e sensori ambientali. L’intervento rappresenta un ulteriore passo avanti nel percorso di innovazione tecnologica e miglioramento dei servizi per la sicurezza e l’informazione della cittadinanza».

