Potrebbero essere ultimati entro febbraio i lavori per la sistemazione del campo di calcio di Bellavista, rione Sant'Isidoro di Sinnai. Già realizzato il fondo di gioco sul quale verrà posato in manto verde in erba sintetica. La squadra che da anni utilizza l'impianto sta giocando in diversi campi di altri centri vicini: a Sinnai stesso, campo Sant'Elena, a Maracalagonis, Quartu e al Don Orione di Selargius.

«I disagi – dice il presidente de La Pineta, Antonio Forte -sono pesanti anche perché ci dobbiamo muovere non solo con la squadra di Seconda categoria, ma anche con le formazioni giovanili. La nostra speranza è che l'impianto sia ultimato e collaudato entro marzo».

«Il Comune – spiega la vicesindaca e assessora ai Lavori pubblici Katiuscia Concas – sta facendo di tutto per accorciare i tempi. Comprendiamo i disagi della società: intanto si sta costruendo un campo davvero funzionale col fondo in erba sintetica, l'impianto di irrigazione. la canalizzazione acque, l'adeguamento delle torri-faro con nuove lampade a led».

