«No ai petardi durante le feste sino al sei gennaio prossimo per il rispetto delle norme che regolano la convivenza civile, nonché della salute pubblica, intesa come integrità psicofisica dei soggetti deboli quali bambini, persone anziane, ammalati. Ma anche per non produrre disturbo o molestie agli animali, su tutto il territorio comunale, nei luoghi pubblici e aperti al pubblico».

L’ordinanza firmata dal sindaco Tarcisio Anedda impone il «divieto di accensione, di lancio e di sparo o comunque l’utilizzo di materiale pirotecnico, ad eccezione di esplosivi (categorie F1 ed F2 aventi un livello di rumorosità trascurabile). Sono fatte salve le accensioni con esclusivo effetto luminoso o autorizzati dall’autorità locale di Pubblica sicurezza con specifica licenza».

L’obiettivo dell’ordinanza del sindaco Anedda, e che ha validità dal 31 dicembre al 6 gennaio prossimo, è quello di «favorire la corretta convivenza tra uomo e animali nonché per tutelare la salute pubblica e l’ambiente, di seguire, da parte dei proprietari e detentori di cani, le seguenti misure preventive precauzionali: provvedere, se non già adempiuto, all’iscrizione del cane all’anagrafe canina, al fine di facilitare il ricongiungimento in caso di smarrimento, fuga, o investimento».

