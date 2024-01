La Giunta comunale di Sinnai ha approvato il progetto esecutivo per manutenzione strade del centro abitato. Prevista una spesa di 500mila euro, recentemente concessi dalla Regione.

Presto verrà bandita la gara d'appalto: le strade individuate per il rifacimento dell'asfalto sono le Vie Eleonora d'Arborea, Roccheddas, Funtaneddas, Tiepolo, Ninasuni, Via Pineta e la via Piroddi. Si tratta di strade di grande interesse nella viabilità di cittadine con l'asfalto che ha assoluta necessità di un intervento di rifacimento.

Raffaele Serreli

