Il Comune di Sinnai ha avuto dall'assessorato regionale ai Lavori pubblici un finanziamento di 500 mila euro per la sistemazione con nuovo asfalto di diverse strade del centro abitato: via Pineta, via Eleonora d'Arborea, via Tiepolo, via Funtaneddas, via Roccheddas, via Ninasuni. Tutte strade importantissime all'interno del traffico cittadino.

«Si tratta di un finanziamento», dice Aurora Cappai, assessora comunale ai Lavori pubblici, «su presentazione di nostre richieste per due milioni di euro. Iniziamo con questi fondi sperando nell'arrivo, presto, di altri contributi: sono tante le strade che hanno bisogno di essere sistemate assieme ai marciapiedi».

