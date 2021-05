Un ritorno atteso: Massimo Leoni è il nuovo assessore alle Politiche sociali del Comune di Sinnai. L’esecutivo così si ricompone anche nei numeri dopo le dimissioni a novembre dello scorso anno di Pino Floris che ricopriva il ruolo di vicesindaco (assegnato alcuni mesi fa a Nuccio Melis), assessore ai Lavori pubblici, Protezione civile a Servizi sociali, tutte cariche finora in mano al sindaco Tarcisio Anedda.

Massimo Leoni, 54 anni, sposato, padre di una ragazza di 19 anni, è in Consiglio comunale dal 2001. E’ stato assessore ai Servizi sociali dal 2011 al 2016 con la Giunta allora presieduta da Barbara Pusceddu.

La nuova nomina Massimo Leoni l’ha ricevuta questa mattina dal sindaco Tarcisio Anedda, partecipando subito alla sua prima riunione di Giunta. Alcune settimane fa, si era mosso anche l’Web per sollecitare appunto la nomina di Leoni.

“Sono soddisfatto. Mi attende un compito impegnativo in un momento così difficile come questo che stiamo vivendo-ha detto Massimo Leoni. Un ruolo quello dei Servizi sociali che per fortuna conosco molto bene. Una cosa è certa: sarò vicino alla gente, a disposizione di tutti. Oggi sono tantissime le persone che hanno bisogno di un sostegno"

In mattinata è arrivato anche il primo commento dell’opposizione. Roberto Loi, capogruppo di “Impegno per Sinnai”, dà il benvenuto al nuovo assessore: “Leoni farà sicuramente bene perché è stato sempre vicino alla gente”.

