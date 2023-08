Originario di Nocera, è arrivato in Sardegna a fine anni Sessanta. A Sinnai è arrivato con la famiglia negli anni Ottanta, diventando subito amico di tutti. Un vero personaggio con la sua parlata, la sua sincerità. Raffaele Cariello, ha fatto il massaggiatore del Sinnai e de La Pineta, le due squadre locali.

Lo ha fatto per tanti ann senza mai chiedere un soldo. Maresciallo dell'Aereonatica in pensione, è scomparso ieri al Policlinico di Monserrato dopo alcune settimane di ricovero. Grande il cordoglio a Sinnai e dintorni, dove risiedeva da diversi decenni. Tutti conoscevano Raffaele Cariello. E lui a Sinnai, conosceva tutti. Oggi alle 16 i funerali nella chiesa di Santa Barbara. «Oggi è un giorno triste. La scomparsa di Raffaele Cariello ci colpisce nell'animo – dicono i dirigenti del Sinnai. Se ne va un altro pezzo di storia: massaggiatore per oltre un decennio sia sotto la presidenza di Gianfranco Pau come in quella di Anna Maria Cannas, è stato davvero una figura importante per la nostra società. Ci mancherai Cariello: gli aneddoti, il caffè al bar con te, i racconti del tuo vissuto e della tua amata Nocerina».

«Addio Raffaele Cariello, amico di tutti», scrive in facebook la società La Pineta. «Protagonista nei campionati regionali come massaggiatore ma anche nei tornei cittadini di calcio. Tifoso di Inter e Nocerina, giocatore di biliardo. Un grande amico». «Si sentiva sinnaese vero – aggiunge il presidente Antonio Forte –, gli abbiamo sempre voluto bene, ricambiando, la sua generosità».

© Riproduzione riservata