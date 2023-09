In attesa del nuovo edificio, appaltato oggi con una spesa di tre milioni e mezzo di euro, anche quest’anno i ragazzi delle Medie dell’Istituto comprensivo 2 di via Caravaggio di Sinnai frequenteranno le lezioni nel caseggiato di via Sant’Isidoro, in prestito dall’Istituto comprensivo N° 1.

Le lezioni inizieranno lunedì dalle 10 alle 12 per le prime A e B e dalle 11 alle 13 per le seconde e terze classi. Da martedì al 15 settembre le lezioni saranno per tutte le classi dalle 8,50 alle 12,50. Successivamente, dalle 8,10 alle 14,10 con due ricreazioni alle 10 alle 12.

Si comincia lunedì (con anticipo di tre giorni rispetto al calendario nazionale) anche nei caseggiati di via Caravaggio e Perra. L'Istituto N° 2 ha una nuova dirigente: la professoressa Paola Angius che ha preso il posto del professor Giovanni Gugliotta trasferito al Brotzu di Quartu.

