Una attività intensa. L'oratorio della parrocchia di Santa Barbara a Sinnaida mesi si propone con mini campi sportivi inaugurati alcuni mesi fa in parrocchia, nuove amicizie con associazioni del Lazio e tante altre iniziative. Una grossa realtà con protagonisti tantissimi ragazzi, il parroco, padre Gabriele Biccai, e animatori e animatrici. Ma per fare tutto questo occorrono a volte anche soldi, un aiuto insomma. I ragazzi dell’oratorio non si sono scoraggiati decidendo di autofinanziarsi. Come? Da alcune settimane sono impegnati a vendere dolci: muffin, torte, ciambelle, biscotti.

Tutto rigorosamente fatto in casa insieme alle famiglie. Soprattutto la domenica, si fermano in Piazza chiesa con la loro bancarella e all’uscita della messa incontrano il sorriso e l’aiuto dei fedeli che si fermano e che comprano. Come si faceva un tempo. Così mettono da parte qualche soldo per qualche nuovo loro progetto, mirato solo a rafforzare l’attività dell’oratorio e portare sempre maggiori adesioni.

Domenica scorsa anche padre Gabriele, arrivato il 19 marzo dello scorso anno dopo la morte di don Alberto Pistolesi, ha fatto il suo piccolo gesto simbolico regalando della cioccolata ai fedeli.

© Riproduzione riservata