Le donne del Comando della Polizia Locale di Sinnai sempre in prima linea contro la violenza di genere. Oggi hanno partecipato alla manifestazione in occasione della Giornata internazionale dedicata alla lotta alla violenza sulle donne.

«Nel nostro organico abbiamo delle validissime colleghe», dichiara il vice comandante della Polizia locale, Giuseppe Fiori, «che con la loro esperienza professionale, hanno spesso avuto un ruolo determinante in vicende che hanno visto come vittime proprio la donna. Anche per questo, con grande dedizione e spirito di servizio, le nostre donne della Polizia locale hanno accettato di rappresentare oggi con la loro presenza, il sentimento comune di tutto il Comando, in occasione della Giornata internazionale della lotta alla violenza sulle donne. La polizia di prossimità sa essere vicina alla popolazione, in particolare trattando particolari vicende con grande competenza e discrezione».

© Riproduzione riservata