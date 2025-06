Si svolge il 29 e il 30 giugno negli impianti di Su Pardu, a Settimo San Pietro, il secondo trofeo di Tiro a volo " Marco Danese". Si tratta di una gara Nazionale con Montepremi complessivo di 30mila euro. Organizza la società di "Tiro a Volo Settimo San Pietro-Cagliari".

L'evento sarà articolato su due giornate di competizione con formula Fossa Olimpica su 125 piattelli totali (75 il 29 giugno e 50 il giorno successivo), suddivisi su tre campi in contemporanea. La partecipazione è aperta a tiratori di tutte le categorie, con premi in denaro, materiali e orologi di pregio, oltre a numerosi bonus RC riservati agli utilizzatori delle cartucce omonime.

Come annuncia il presidente della società organizzatrice Tigellio Danese, oltre alla classifica generale, sono previste numerose barrage di categoria, shoot off e premi speciali tra cui: Finalino Top 6, Barrage di categoria, Barrage di qualifiche, Barrage di sportività. In programma anche il Trofeo RC “Red Shot Sardegna 2025”, il secondo Trofeo Cantina Argiolas Barrage formula shoot off ad una cartuccia.

In palio premi speciali per ECC, 1ª, 2ª, 3ª Categoria, Lady, Junior, Master, Veterani, CIP. Prevista infine una estrazione finale di 15 premi, tra cui un diamante Recarlo Gioielli, orologio Citizen, orologio Bulova e oltre 1.000 cartucce RC. Le iscrizioni si chiuderanno al raggiungimento del 126° tiratore e comunque entro le ore 19:00 di giovedì 26 giugno 2025. Per informazioni e iscrizioni, telefonare al numero 338 6871000.

Negli impianti di Tiro a Volo di Settimo San Pietro sono stati recentemente realizzati nuovi lavori di riqualificazione che rendono ora più accoglienti e funzionali i campi da tiro e la club house.

© Riproduzione riservata