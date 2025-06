Ruggine, ragnatele, polvere, locali sporchi dove veniva conservato anche del pesce surgelato.

Controlli a tappeto dei Nas sul lungomare del Poetto: i militari hanno individuato due depositi alimentari ricavati dalla suddivisione di un unico locale di circa quaranta metri quadrati e mai notificati all’autorità sanitaria. I magazzini, destinati allo stoccaggio di cibo destinato ai chioschi in concessione demaniale, non solo erano irregolari ma anche in condizioni igieniche ridicole, senza sistemi di aerazione e lotta agli infestanti.

Al loro interno erano conservati alimenti ittici surgelati, prodotti non refrigerati e materiali destinati al contatto con gli alimenti, tutti in stato di conservazione non idoneo.

Il legale rappresentante di entrambe le società, un 49enne residente a Cagliari, è stato individuato quale responsabile delle violazioni amministrative contestate. I militari hanno proceduto al sequestro dei locali – per un valore stimato di circa 60.000 euro – e di tutti gli alimenti, l’autorità sanitaria valuterà i provvedimenti conseguenti.

Alle società sono state elevate sanzioni pari a 6.000 euro.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata