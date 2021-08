Il dramma del popolo afghano è stato al centro di una mozione presentata in Consiglio comunale di Sinnai dalle consigliere del Movimento 5 Stelle Rita Matta e Chiara Cabras. Il tema della mozione le "iniziative di solidarietà e sostegno del popolo e delle donne afghane".



“Vogliamo portare in Consiglio comunale la voce di un popolo che sta soffrendo. È impensabile che nel 2021 ancora in questo paese si senta parlare di talebani e di privazioni di libertà nei confronti delle donne e dei bambini" dice Chiara Cabras, prima firmataria.

"Con questa mozione chiediamo solidarietà. Le prefetture territoriali stanno chiedendo ai Comuni disponibilità di locali per accogliere i profughi afghani che hanno aiutato l'Italia negli ultimi anni. In questo contesto -prosegue Cabras - sarebbe opportuno che anche il Comune di Sinnai mettesse a disposizione strutture idonee per soddisfare tale iniziativa. Fare integrazione, senza creare esclusione”.



Alla lettura della mozione è seguito il dibattito dei consiglieri presenti e del Sindaco Tarcisio Anedda.

La mozione è stata poi approvata all'unanimità.

