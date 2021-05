I consiglieri comunali si "Sinnai libera" Aldo Lobina e Saverio Melis chiedono all'amministrazione comunale la trasmissione in diretta o in differita delle riunioni delle Commissioni comunali. Questo per mettere a conoscenza della popolazione di quello di cui si parla, si discute, si propone su argomenti legati all'amministrazione del paese. "La celebrazione delle Commissioni consiliari in videoconferenza per la contingenza pandemica offrirebbe una opportunità – dicono Lobiina e Melis - di cui occorrerebbe saper cogliere la portata: quella di poter divulgare i lavori per favorire la partecipazione dei cittadini, stante che le Commissioni sono pubbliche.

Anche quando si potrà lavorare in presenza, come si fa per il Consiglio Comunale, sarebbe opportuno registrare e mettere in rete, senza censure. Come sarebbe opportuno sempre tenere un verbale delle adunanze, redatto dal funzionario di settore, che sempre dovrebbe partecipare ai lavori". I lavori del Consiglio comunale vengono già trasmessi in streaming, consentendo ai cittadini ance in questo periodo di pandemia seguire da casa i lavori dell'assemblea civica".

