Seconda giornata oggi della campagna di vaccinazione anti-Covid a Sinnai.

Al palazzetto dello sport sono stati vaccinati pazienti chiamati dai medici di base che continueranno nella loro attività il mercoledì e il sabato nella struttura di via Olimpia, quartiere Sant'Elena.

Il Centro vaccinale promosso dal Comune viene portato avanti con la collaborazione dei medici di famiglia (MMG) e delle associazioni di volontariato.

“Ringrazio – ha detto il sindaco Tarcisio Anedda - quanti si stanno impegnando in questa battaglia contro il virus, i nostri medici e le associazioni di volontariato. Ringrazio anche la Direzione generale dell’Assessorato Regionale alla Salute per aver creduto in noi e il Capo di Gabinetto del Commissario generale Figliuolo per la vicinanza: molti concittadini, soprattutto ultraottantenni e gli estremamente fragili, hanno rinunciato al vaccino perché hanno avuto difficoltà a raggiungere l’hub di Cagliari e Quartu, oppure perché preferiscono che sia il loro medico a inocularlo. È proprio questo il valore aggiunto del nostro centro vaccinale, per la vicinanza e per la presenza del proprio medico di famiglia. Il Centro vaccinale comunale, per ora, opererà nei pomeriggi di mercoledì e sabato, anche se contiamo di incrementare la funzionalità a seguito dell’adesione di tutti i MMG. Auspico anche una massiccia adesione a questa campagna: questa è una battaglia da vincere. Tutti assieme".

