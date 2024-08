Grosso incendio in una mansarda nello stesso palazzo della via Trieste che alcuni ambulatori di medici di base. Il pronto intervento dei Vigili del fuoco ha evitato il peggio. La mansarda ha riportato gravi danni ma le fiamme sono state circocritte prima che si propagassero alle altre strutture contigue. Sul posto anche i carabinieri di Sinnai e del Nucleo radiomobile di Quartu con tantissimo traffico nella via Trieste. Il pericolo è stato circoscritto, ora si stanno facendo i sopralluoghi prima della messa in sicurezza del sito. I proprietari non erano in casa. Non si esclude il cortocircuito. Al momento ovviamente si tratta solo di ipotesi. Non si registra alcun ferito.

© Riproduzione riservata