“Io non rischio: buone pratiche di Protezione civile”. È questo il tema sulla sicurezza ambientale in discussione domenica anche a Sinnai su iniziativa dei volontari del Vab.

L’appuntamento è in pineta dalle 14: si parlerà di tutto quello che ogni cittadino può fare per contribuire a ridurre rischi di carattere ambientale, incendi boschivi in particolare. Incendi che per fortuna nel territorio di Sinnai ma anche dei Comuni vicini quest’anno, sono stati abbastanza contenuti con danni notevolmente inferiori rispetto al passato. Ma non bisogna comunque abbassare la guardia.

Da qui anche a Sinnai l’appuntamento di domenica “Io non rischio”: una campagna di comunicazione pubblica (che verrà portata avanti in tutta Italia), sulle buone pratiche di protezione civile basata sulla sinergia tra scienza, volontariato e istituzioni, che si rivolge a tutti, con messaggi chiari e riconoscibili, per trasformare la consapevolezza in azione, 365 giorni l’anno.

La campagna “Io non rischio” è promossa dal Dipartimento della Protezione civile con Anpas, l’Anci (l’associazione nazionale Comuni italiani) e da altri enti.

