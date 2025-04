Un'auto travolge un gatto in via Cherubini a Sinnai e lo uccide. Sui social parte il tam tam: a uccidere il gatto sarebbe stato uno “squartatore” che poi lo avrebbe abbandonato in strada, sarebbe successo in via Cherubini.

Stamattina l'assessora comunale Michela Matta viene subissata da chiamate, si rivolge alla Polizia locale che fa i dovuti accertamenti assieme ad un veterinaio della Asl. Risultato? A uccidere il gatto è stata un'auto.

«Sull'asfalto – dice il comandante dei vigili Giuseppe Fiori – ci sono le tracce. In ogni caso abbiamo allargato gli accertamenti che smentiscono al momento ogni altra ipotesi».

L'assessora Michela Matta diffonde un comunicato smentendo i social: «Intanto la nostra cittadina è stata a dir poco denigrata. Sinnai, al contrario di quanto qualcuno ha scritto, è da sempre nota per la cura, il rispetto e l’amore che dimostra per tutti gli animali, ma in particolare proprio per i gatti. Ricordo che a oggi sono registrate undici colonie feline di cui si prendono cura volontarie pazienti, mosse solo dall’amore verso gli animali, e che forniscono loro non solo cibo e acqua, ma si preoccupano anche di promuovere e sostenere una capillare attività di sterilizzazione dei felini stessi, che permette di evitare il proliferare del randagismo».

© Riproduzione riservata