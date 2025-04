Con voti unanimi la Giunta comunale di Sinnai ha approvato il protocollo d'intesa per l'adesione al cammino delle 100 torri. Un Cammino mirato alla scoperta del patrimonio identitario, culturale e religioso della Sardegna lungo il periplo dell’isola per una totalità di 1284 chilometri suddivisi in otto Vie principali e 70 tappe percorribili a piedi, bici e a cavallo, perfino in canoa o barca a vela.

Ottanta sono i comuni che hanno già aderito al progetto, attraversati per le proprie vie principali o attraverso i propri territori permettendo di riscoprire lo straordinario patrimonio materiale e immateriale dell'Isola. Con un denominatore comune rappresentato dalle torri costiere, da cui l’itinerario prende il nome.

Nel tragitto sono percorribili anche numerosi siti naturali protetti facenti parte della Rete Ecologica Regionale, dei siti di interesse comunitario (SIC) e dei parchi regionali. Nel suo territorio Sinnai ospita la torre di Capo Boi risalente al 1591. Una struttura di straordinaria bellezza non conosciuta ancora da tutti e che può diventare un punto turistico di grande interesse anche grazie all’habitat che la circonda.

La Giunta comunale ha approvato il protocollo d’intesa con il voto unanime dei Consiglieri presenti con la sindaca Barbara Pusceddu. «L’obiettivo primario – è detto nella delibera dell’esecutivo - è quello di promuovere il nostro territorio. Con particolare riguardo agli aspetti ambientalistici e storico-culturali, in un contesto che contempli anche la valorizzazione turistica e i suoi risvolti economici e sociali anche per promuovere e valorizzare le attività intraprese da associazioni e gruppi di cittadini che portino effettivamente ad incrementare divulgare la conoscenza del territorio e quindi ad ampliarne e potenziarne un maggiore sviluppo sociale, turistico ed economico. E’ intendimento dell'Amministrazione comunale favorire un approccio turistico sul modello dello "slow tourism", che promuove la qualità e la lentezza dell'esperienza turistica, consentendo così una compiuta fruizione di un ambiente e di un paesaggio fatto di terra acqua e spiagge, seguite da sentieri naturalistici e strade che si snodano tra le peculiarità del territorio antiochense favorendo così esperienze di viaggio innovative. lanciando così una strategia di sviluppo che ha come fine la tutela di luoghi e memorie. L’adesione all’iniziativa può rappresentare un’importante azione di promozione turistica del territorio».

La torre di Capo Boi si trova sopra un promontorio, a 120 metri sul livello del mare. Si tratta di una torre di avvistamento, che da quasi cinque secoli domina un panorama straordinario spettacolare nell’enclave costiera del Comune di Sinnai.

