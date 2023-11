Il comandante della Polizia locale di Sinnai, il capitano Luciano Concas, ha svolto oggi il suo ultimo giorno di lavoro, dopo oltre 42 anni di servizio, nella Polizia locale cittadina.

La lunga carriera lo ha visto ricoprire i vari ruoli da Vigile Urbano, Ufficiale Coordinatore, Vice Comandante e infine, nel 2008, assumere il Comando.

La giornata è stata caratterizzata dai saluti di rito da parte della segretaria generale, dei Capi settore e dei dipendenti Comunali che hanno espresso parole di ringraziamento per la disponibilità e collaborazione.

Il Sindaco, Tarcisio Anedda, a nome personale e dell’intera amministrazione comunale, ha ringraziato l'ufficiale per il lavoro svolto. «Lascio una squadra coesa - ha dichiarato il comandante Concas – che si è sempre distinta per professionalità, efficienza e vicinanza alla cittadinanza e che, sicuramente, proseguirà in questa direzione».

Il comandante ha passato in rassegna i suoi uomini schierati per tributargli gli onori.

