Una giornata straordinaria in una spiaggia bellissima con protagonisti oltre novecento ragazzi (dai 13 anni in su), arrivati in pullman dagli oratori della diocesi di Cagliari in occasione della Pastorale giovanile.

Una giornata trascorsa fra giochi, momenti di riflessione, lezioni di vangelo e i momenti dedicati anche ai giochi come non potevano mancare. Come negli oratori oggi ospitati in una delle spiagge più grandi della provincia. Tutti ospiti della parrocchia di Solanas rappresentata dal parroco don Diego Zanda col quale hanno collaborato tanti altri sacerdoti con la presenza anche di don Mariano Matzeu, animatore pastorale della diocesi.

Una giornata chiusa dalle parole del vescovo di Cagliari monsignor Giuseppe Baturi che ha celebrato la messa nella piazza antistante la chiesa parrocchiale. Una esperienza tutta nuova per i ragazzi arrivati da tantissimi dei 153 Comuni della diocesi cagliaritana. Lo scorso anno, la manifestazione era stata ospitata dal vicino Comune di Villasimius. Così sono state avviate, come da programma, le attività estive, sullo slogan "TuXTutti – E chi è il mio prossimo?”.

Tante le considerazioni finali. «È stata una giornata straordinaria, pranzo al sacco, con momenti di riflessioni sul Vangelo, con nuovi incontri», a detto il parroco di Solanas, don Diego Zanda.

«Una splendida esperienza per tutti. Ringrazio i ragazzi, ringrazio tutti quanti hanno collaborato in questa intensissima, bellissima giornata».

«Lo scorso anno siamo stati a Villasimius, questa volta a Solanas, ospiti tante realtà parrocchiali -ha detto l'animatore don Mariano Matzeu, parroco di Sanluri – e durante l'estate ci attendono tanti altri appuntamento con i ragazzi degli oratori con attivtà estive nelle spiagge, nei campi scuola, negli stessi oratori».

© Riproduzione riservata