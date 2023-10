Successo oggi della "Ferox Aper 2023", gara di trail nella cornice della pineta di Sinnai, manifestazione organizzata dalle associazioni TriSinnai, Karel Sport e Atletico Sinnai. Ben 130 partecipanti nelle due gare competitive di 24 (con 1100 metri di dislivello positivo) e 10 chilometri con 400 metri di dislivello, e 200 quello che hanno preso parte alla camminata di otto chilometri. Numeri importanti anche per il dog trekking col maestro Italo Orrù. Tanti gli spettatori che hanno assistito all'attesissimo appuntamento. Nella 24 chilometri, si è registrato il solito successo di Pierpaolo Cinus (Cagliari Atletica) che ha chiuso in 2 ore e 11'. Un atleta fortissimo capace ormai di vincere ovunque. Cinus ha inflitto 10’ di distacco a Giovanni Ambu e quasi di 20’ a Pablo Orrù, ugualmente protagonisti di una grande gara lungo un opercorso a tratti durissimo, ma tutto spettacolare sotto i pini della pineta di Sinnai, il più grande angolo di verde dell'hinterlnand. Al quinto posto si è classificato il 60enne Mauro Muscas dell’Atletica Sinnai.

Il podio dei 10 km

«Una bellissima gara», dice Nicola Velati dell’Atletica Mara, ottavo assoluto e terzo nella categoria M40. «Un percorso duro ma bellissimo. Complimenti all’organizzazione». Tra le donne successo di Simona Taccori dell’Atletica Dolianova davanti a Melania Deidda (Cagliari Atletica) e Manuela Musiu (Monteponi).

Nella dieci chilometri podio tutto sinnaese. Al primo posto il giovanissimo Nicolas Orrù (Run Life) reduce dai campionati europei di Ocr., che ha staccato di 2’ il sorprendente Giorgio Lecca, 51enne della Karel Sport. Terzo posto per il 46enne Andrea Cappai, sempre della Karel. «Un risultato inaspettato», dice Lecca. «E' stato emozionante». Quarto l’ottimo Alessandro Saddi. Nella categoria femminile vince la sinnaese Silvia Spanu (Is Molentis). Seconda Stefania Marra e terza Eleonora Mallocci dell’Atletica Mara, altra sinnaese protagonista. «Sono felicissima», ha detto a fine gara Mallocci.

«Siamo contenti», dicono due degli organizzatori, Rudy Cardia della Tris Sinnai e Roberto Loi. «E’ stato impegnativo ma vedere tantissima gente ripaga i sacrifici. Ringraziamemo i partecipanti, il pubblico e tutti quanti hanno contribuito a questo successo di sport e di amicizia». Presente il vice sindaco di Sinnai Barbara Pusceddu: «Una bellissima vetrina per il nostro territorio».

Per domenica è annunciata un'altra giornata di sport a Sinnai, con la storica "Serpilonga", gara in bici sulla montagna, che ha avuto per diversi anni un protagonista assoluto: il medico dentista Vittorio Serra.

