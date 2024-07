Momento particolarmente importante per il volontariato e la Protezione civile oggi al MA.SI.SE con gli ospiti gemellati "AIB Monte Regogna" della Città di Rezzato in provincia di Brescia. Presenti i funzionari regionali, Sandra Medda in rappresentanza della direzione generale della Protezione civile e Carmela Turri, responsabile dei Campi gemellati Vab e MA.SI.SE, la sindaca di Sinnai Barbara Pusceddu, il comandante della Polizia Municipale Giuseppe Fiori.

Durante la giornata si è sviluppato un confronto sulle esperienze, tecniche di intervento, di lotta attiva e mobilitazione. L'iniziativa, introdotta dalla presidente dello stesso Masise, Luigia Cappai, ha visto la partecipazione dei volontari della Lombardia con il presidente Francesco Zanardelli, i volontari della regione Friuli Venezia Giulia ospiti presso la sede Vab Sinnai insieme al funzionario della propria regione Mario Pugnetti e il comandante dell'ispettorato ripartimentale della Regione.

Presenti anche i volontari del Vab sinnai. «Il gemellaggio - ha dichiarato la presidente del MA.SI.SE Luigia Cappai - si articola con turni settimanali fino a fine agosto col supporto per le attività antincendio alle squadre locali. Si è trattato di un momento - hanno dichiarato il segretario del MA.SI.SE Alberto Paretta e il vicepresidente della squadra lombarda Gabriele Garda - particolarmente utile di crescita e di arricchimento dell'attività di Protezione Civile nell'intero territorio nazionale con le rispettive specificità».

L'incontro si è concluso con un pranzo sociale al quale ha fatto seguito immediatamente un intervento di antincendio nel territorio di Soleminis in località Su Leunaxiu fra Settimo e Soleminis. Le fiamme sono state spente assieme ai Vigili del fuoco.

