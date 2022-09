Falsa partenza per l’anno scolastico nella scuola secondaria di primo grado di Sinnai. La prima campanella ha suonato ma gli alunni, sostenuti dai genitori, non sono entrati per fare lezione: protestano contro il trasferimento delle classi in un edificio dall'altra parte del paese, a Sant’Isidoro, a causa della necessaria demolizione dell’edificio di via Caravaggio.

Ma nel nuovo stabile, denunciano i genitori, mancano palestra, sala mensa e laboratori.

Dalla scuola questa mattina la protesta si è spostata in municipio, dove il sindaco Tarcisio Anedda ha promesso un servizio di scuolabus.

(Unioneonline/EF)

© Riproduzione riservata