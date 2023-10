Con la celebrazione della messa solenne e la vestizione del simulacro del Santo martire sono iniziate stasera a Sinnai le manifestazioni religiose in onore di Sant'Efisio martire glorioso. Domani, sabato, alle 18, è in programma la celebrazione di un’altra messa sempre a Sant’Isidoro, col successivo trasferimento in processione del simulacro alla parrocchia di Santa Barbara attraverso alcune strade del centro abitato.

Domenica, alle 19, messa nella chiesa di Santa Barbara e successiva processione sino alla chiesetta di Sant’Isidoro col ritorno a casa del santo. Al termine del rito ci sarà un piccolo momento conviviale con “Su cumbidu” fra tutti i presenti.

La prima volta di Sant'Efsio a Sinnai fu nel 2011: fu una grande festa.

A volere questo avvenimento era stato l'allora parroco di Sant'Isidoro don Walter Onano. E, da allora, la parrocchia di Sant'Isidoro, che conserva la sua statua del Santo guerriero, organizza la festa a inizio ottobre.

