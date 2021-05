Una proroga della concessione gratuita del suolo pubblico da parte dell’amministrazione alle imprese di pubblico esercizio, con scadenza al 30 giugno, viene sollecitata dall'associazione politico sociale "Sinnai 360 gradi" sino al 30 settembre.

In una nota il gruppo dice che "vista la situazione di difficoltà in cui versano le attività con disponibilità interna ridotta dei locali, vista la situazione di difficoltà economica derivata dalla chiusura parziale delle attività, vista la nostra proposta della concessione gratuita del suolo pubblico, fatta lo scorso anno, in data 2 maggio 2020, chiediamo che venga presa in considerazione una proroga al 30 settembre in modo da dare ampio respiro alle attività che ne faranno richiesta".

L'associazione politico sociale Sinnai 360 gradi dice di "credere nella ripresa delle nostre attività cittadine e che questa proposta permetterà alle nostre imprese di pubblico servizio di non sostenere una ulteriore spesa a fronte di una ripresa economica con meno preoccupazioni".

La lettera è stata inviata a sindaco, assessori e consiglieri comunali. Ieri l'assessore al Commercio Alessandra Moriconi ha parlato di una proroga possibile sino a fine anno.

