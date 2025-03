Al via a Sinnai la sostituzione dei contatori dell'acqua potabile: ne sono stati già installati un centinaio degli ottomila previsti, in un lavoro che viene portato avanti da Acquavitana, la società che gestisce il servizio idrico a Sinnai e nelle frazioni si avvale di suoi operai, divisi in squadre.

L'installazione dei nuovi contatori digitali, "intelligenti", è destinata a migliorare l'intero servizio e a renderlo adeguato ai tempi.

L'intervento è spiegato dal direttore generale di Acquavitana Alberto Cortese. «La società ha deciso di procedere direttamente alla sostituzione dei contatori, per due motivi: la verifica in sé comporta un costo notevolmente superiore alla sostituzione. L’utente non può restare privo di contatore e dunque di fornitura in attesa di restituzione dello stesso da parte dell’ente metrologico. In ottica di costante miglioramento dei servizi di misura, la Società si è impegnata a garantire una vita media del parco contatori di 5-7 anni. La presenza degli utenti al momento della sostituzione non è necessaria, tranne quando il contatore sia posto in proprietà privata».

«Nella fattispecie - aggiunge Cortese - i contatori digitali di nuova installazione fanno parte di un test che attualmente sta svolgendo la Società su 100 utenze per valutare l’implementazione di un sistema di telelettura (da remoto, direttamente insomma dagli uffici), dei consumi idrici. I nuovi contatori hanno caratteristiche meccaniche e metrologiche comparabili a quelli precedentemente utilizzati. Consentono di fare più letture durante l'anno (attualmente se ne fanno due), il rilevamento della manomissione del contatore, di eventuali perdite idriche interne all’abitazione, il rilevamento di immissione (e dunque di acqua potenzialmente contaminata) dall’abitazione dell’utente verso la rete idrica. Tale attività non ha oneri diretti a carico dell’utenza».

Di questo si parlerà anche nella prossima riunione del Consiglio comunale: delucidazioni su tutto il piano d'intervento sono state infatti chieste dai Consiglieri di Forza Italia Walter Zucca e Roberta Simoni, già dichiaratisi comunque favorevoli al progetto, sostenendo che «l'installazione dei contatori digitali va vista come un importante intervento per le comunità di Sinnai e Solanas».

© Riproduzione riservata