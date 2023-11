Al via al museo di Sinnai i laboratori e le attività ludico-creative per bambine e bambini dai 6 ai 12 anni di età. Il progetto andrà avanti sino a maggio del prossimo anno. Sette gli appuntamenti previsti con tematiche differenti: dall’archeologia all’arte, alla storia, passando per il cibo e per la ceramica attraverso attività manuali e giochi per scoprire e conoscere divertendosi. Le attività si svolgeranno la domenica mattina alle ore 10 con il seguente calendario: il 26 novembre con la lettura creativa, il 17 gennaio Laboratorio di pasta fresca; il 28 gennaio 2024 con la ceramica, il 24 fennraio con Araldica, il 24 marzo con la Panificazione; il 28 aprile con la scrittura creativa e il 19 maggio con i Giochi da museo

Inoltre, durante le festività o in occasioni specifiche, come Natale, Carnevale e Pasqua, saranno organizzate attività extra a tema.

