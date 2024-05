Conferenza stampa questa mattina al Comune di Settimo San Pietro per la presentazione della manifestazione bocciofila a livello nazionale che si terrà a Settimo sabato e domenica.

La manifestazione è organizzata Comitato regionale Fib Sardegna in collaborazione con la ASD comunale Settimo San Pietro". Gareggeranno i primi 22 atleti della classifica ranking nazionale: Luca Visconti, Luca Santucci, Marco Principi , Gianluca Manuelli, Giuliano Di Nicola, Alfonso Nanni, Daniel Palazzi, Giuseppe D’Alterio, Andrea Cappellacci, Marco Di Nicola, Mirko Savoretti, Federico Aimenti, Davide Paolucci, Leonardo Stacchiotti, Gianluca Formicone, Mirko Bassi, Marco Luraghi, Jacopo Gaudenzi, Cristian Maugeri, Silvano Girolimini, Pierpaolo Cossu, Roberto Moi e Ferdinando Paone. Grande attesa anche per gli under 18: fra i sardi Ginevra Massidda, Giorgia Piras, Riccardo Mereu, Thomas Paderas e Gianluca Paderi.

Un grande evento che la Federazione italiana bocce organizza in collaborazione con la società “Asd comunale Settimo San Pietro”, con la partecipazione appunto dei migliori atleti della raffa nazionale. E’ questo il primo appuntamento di un anno speciale nel quale il Comitato regionale bocce è chiamato ad organizzare anche il World boccia challange che si terrà a Olbia dal 29 settembre all’otto ottobre e dal 26 al 27 ottobre a Isili e Gergei.

Alla conferenza stampa di questa mattina (immagini e video di Andrea Serreli) hanno partecipato il presidente regionale dela Fib Sardegna Gianluca Lilliu, il sindaco di Settimo Gigi Puddu, gli assessori comunali allo sport Stefano Atzori e al bilancio Maria Rita Arba, la presidente della società bocciofila comunale Francesca Lec

