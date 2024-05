Una coppia di anziani di 87 e 84 anni è stata salvata questa sera dai vigili del fuoco, intervenuti per domare l’incendio scoppiato nella loro abitazione, in via Valle D’Aosta a Settimo San Pietro.

Le fiamme sono partite intorno alle 19 e hanno aggredito il piano terra della casa di due piani.

La squadra, giunta sul posto, ha provveduto al soccorso degli occupanti e all’estinzione delle fiamme, evitando la propagazione al piano superiore.

Le operazioni si sono protratte sino alle 21 circa. Per i due anziani, presi in cura dal personale sanitario del 118, non si è reso necessario il ricovero in ospedale.

