Da alcune settimane nel centro abitato di Suelli, piccolo Comune della Trexenta, sono in fase di realizzazione diversi interventi finalizzati a rendere più moderne e funzionali le infrastrutture a servizio dei residenti. Vanno avanti i lavori per la rete del gas, così come procedono senza sosta i lavori per la posa della fibra veloce per i collegamenti a Internet e per l’efficientamento della linea elettrica a servizio di una cabina Enel per la parte bassa del paese.

«Sono tutti importanti sottoservizi, utili per il prossimo futuro, che stanno richiedendo una certa dose di pazienza e sacrifici per la viabilità e le attività commerciali», dice il sindaco Massimiliano Garau.

È in fase di conclusione il progetto per la modernizzazione della zona industriale. «Dopo la sostituzione dei punti luce esistenti con un moderno impianto di illuminazione a risparmio energetico, abbiamo realizzato i nuovi asfalti per rendere maggiormente accessibile e sicura la viabilità nell’area», conclude il primo cittadino. Oltre alla posa in opera del manto stradale, sono stati realizzati i marciapiedi ed è stata installata la nuova segnaletica orizzontale e verticale. Nei prossimi giorni prenderanno il via i sopralluoghi nelle prime strade da asfaltare. «Una fase che, quando superata, ci consentirà di ritornare presto alla normalità, arricchiti di tanti servizi in più», conclude il primo cittadino.

Sono invece in via di conclusione i lavori per la realizzazione di nuove infrastrutture e la modernizzazione della zona industriale di Suelli. Sono già stati ultimati gli interventi di posa in opera dei nuovi asfalti e di sostituzione dei punti luce esistenti con un moderno impianto di illuminazione a risparmio energetico. L’obiettivo da perseguire è evidente: con la valorizzazione dell’area sarà più semplice scommettere sulle potenzialità del polmone produttivo del piccolo centro nel cuore della Trexenta.

© Riproduzione riservata