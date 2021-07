Cordoglio a Sinnai per la scomparsa di Cesare Piras, per anni componente del Comitato della festa di Santa Barbara e di altri Santi venerati a in paese, ma anche obriere della festa patronale con la moglie Iolanda Cardia.

Un uomo di grande fede, per decenni ha lavorato in una azienda agricola a Geremeas, paradiso della costa sud Orientale della Sardegna. Una terra che amava profondamente che ha conosciuto quando ancora non si parlava di turismo, in un mare da favola e un entroterra ricco di agrumi e di bestiame.

Cesare Piras aveva 91 anni, non mancava mai alle processioni religiose e non solo della patrona Santa Barbara cui era particolarmente devoto. Un patriarca, un uomo semplice e stimato, innamorato della terra che coltivava con innata passione. I funerali si svolgeranno domani alle 16,30.

