Va avanti a Sinnai l’utilizzo dei Buoni spesa del Comune a cura dell'Area povertà e inclusione sociale della Fondazione Polisolidale.

L'assessorato ai Servizi sociali oggi ha fatto conoscere i numeri del progetto: finora sono state autorizzate spese presso gli esercenti accreditati per oltre 140mila euro, suddivisi tra la misura “beni di prima necessità” e “abbigliamento e scarpe”.

Complessivamente, sono state effettuate circa 700 spese in abbigliamento e scarpe e oltre 1500 in beni di prima necessità.

In questi giorni, inoltre, sono state avviate le procedure per disporre i primi rimborsi agli esercenti. Per quanto riguarda la misura buoni sport per minori, sono stati definiti gli accordi con le associazioni sportive locali e, a breve, le famiglie potranno utilizzare i buoni per i propri figli iscritti che praticano sport presso le realtà locali aderenti.

"Si tratta di un ottimo risultato che -, dice l'assessore alla Coesione sociale Massimo Leoni - permette alle famiglie della nostra comunità di avere un reale e vero sostegno nell'affrontare le numerose spese che caratterizzano la vita quotidiana”.

